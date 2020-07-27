В Новосибирске очевидцы спасли таксиста из горящей машины: это попало на видео

27 Июль 2020 2020-07-27T04:23:39+03:00

Машина мужчины вспыхнула после ДТП: он столкнулся с иномаркой и врезался в столб

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В Заельцовском районе Новосибирска очевидцы вовремя пришли на помощь таксисту: он чуть было не сгорел заживо в машине. Автомобиль загорелся после ДТП. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— 26 июля около 22.00 часов 31-летний водитель на «Вольсфагене», брендированном как такси, ехал по улице Дуси Ковальчук. На пересечении с улицей Плановая он врезался в «Субару Легаси». После столкновения такси отбросило в столб: машина загорелась, — рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что автомобиль был на газу. Очевидцы не побоялись подойти к горящей машине и вытащить мужчину. Его госпитализировали в больницы. Как сообщили в ГИБДД, он был пьян.

Из горящего автомобиля очевидцы успели вытащить мужчину. Фото: «АСТ-54»

— С водителем все хорошо, у него ушибы, я его отстегнул, парни помогли, один бы я не смог, тяжелый парень, пассажир вышел сам, куда делся он, я не заметил, — рассказал один из очевидцев в группе «АСТ-54».

На место аварии прибыли пожарные. Они потушили автомобиль и перекрыли газовый баллон, который находился в багажнике.

В Новосибирске таксист чуть не сгорел заживо .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU