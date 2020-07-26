Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: пострадала двухлетняя девочка

26 Июль 2020 2020-07-26T16:39:07+03:00

В аварии пострадали три человека. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В полиции сообщили подробности аварии с пассажирским автобусом под Новосибирском

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Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом под Новосибирском, которая произошла в 15.50 на 77 километре трассы Р-256 в Искитимском районе. Напомним, там пассажирский втобус столкнулся с «УАЗом».

- Пострадали пассажирка автобуса и двухлетняя девочка: их забрала скорая с места аварии, - поянили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Позже за медицинской помощью обратился водитель УАЗа.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося ДТП.

Под Новосибирском «УАЗ» протаранил пассажирский автобус.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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К счастью, тяжелых травм никто не получил (подробнее).

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