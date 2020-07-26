Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: пострадала двухлетняя девочка
Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом под Новосибирском, которая произошла в 15.50 на 77 километре трассы Р-256 в Искитимском районе. Напомним, там пассажирский втобус столкнулся с «УАЗом».
- Пострадали пассажирка автобуса и двухлетняя девочка: их забрала скорая с места аварии, - поянили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Позже за медицинской помощью обратился водитель УАЗа.
Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося ДТП.
Под Новосибирском «УАЗ» протаранил пассажирский автобус.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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К счастью, тяжелых травм никто не получил (подробнее).
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