2020-07-26T16:17:31+03:00
Происшествия

Под Новосибирском на трассе столкнулись пассажирский автобус и «УАЗ»

К счастью, никто серьезно не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
АВария произошла на трассе под Новосибирском.АВария произошла на трассе под Новосибирском.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В воскресенье, 26 июля, авария произошла на трассе Р-256 под Новосибирском: там столкнулись пассажирский автобус и «УАЗ».

- ДТП случилось неподалёку от железнодорожной станции Линёво, повреждены рейсовый автобус KIA Granbird, следовавший по маршруту Новосибирск — Сузун, и внедорожник UAZ Patriot, сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По предварительной информации, транспорт получил повреждения: у автобуса треснуло лобовое стекло, у «УАЗа» зацепило левую сторону.

Под Новосибирском «УАЗ» протаранил пассажирский автобус.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: пострадала двухлетняя девочка
Под Новосибирском на трассе столкнулись пассажирский автобус и «УАЗ»
Студенты НГТУ устроили драку возле общежития: полиция ищет виновных
На популярном пляже в Бердске сибиряки нашли тело женщины
В Новосибирске автомеханик попал в ДТП на иномарке, угнанной из собственного сервиса
В Новосибирске мужчину унесло течением реки: спасатели его не нашли
В Новосибирске коронавирусом за сутки заразились 109 человек: 23 пациента находятся на ИВЛ
В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 человека: рассказываем, что о них известно
«Это кошмар»: сибирячке сожгли зону бикини во время лазерной эпиляции
В Новосибирске трамвай сбил пешехода: мужчина погиб
Погода в Новосибирске на 26 июля 2020 года: синоптики предупредили, когда начнется гроза
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Я видел смерть»: новосибирский тренер, переболевший коронавирусом, похудел на 10 килограммов
Лосей из зоопарка впервые выпустили на природу: только посмотрите на их реакцию
«Что они не поделили?»: водители двух иномарок подрались у больницы
«Чуть не раздробило палец»: рука сибирячки застряла в блендере
«Стоим несколько часов»: в новосибирский гипермаркет выстроилась огромная очередь
«Не надо лазать так высоко»: спасатели сняли с дерева 9-летнего мальчика
Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет похолодание
Стала известна судьба школьницы с рюкзаком, которую искали больше суток
Новосибирская школьница получила благодарность от главы СКР Александра Бастрыкина
«Ищем ее на дачах»: волонтеры рассказали о подробностях поисков пропавшей школьницы с рюкзаком
«Они привыкают к ее запаху»: орангутана Джулию познакомили с ее родителями
Еще 101 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 8,5 тысяч человек