Под Новосибирском на трассе столкнулись пассажирский автобус и «УАЗ»
В воскресенье, 26 июля, авария произошла на трассе Р-256 под Новосибирском: там столкнулись пассажирский автобус и «УАЗ».
- ДТП случилось неподалёку от железнодорожной станции Линёво, повреждены рейсовый автобус KIA Granbird, следовавший по маршруту Новосибирск — Сузун, и внедорожник UAZ Patriot, сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
По предварительной информации, транспорт получил повреждения: у автобуса треснуло лобовое стекло, у «УАЗа» зацепило левую сторону.
Под Новосибирском «УАЗ» протаранил пассажирский автобус.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU