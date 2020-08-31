Валит столб дыма: в Новосибирске загорелся двухэтажный частный дом

В Ленинском районе загорелся двухэтажный частный дом.

В Новосибирске, вечером 31 августа, произошел пожар. В Ленинском районе загорелся двухэтажный частный дом. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

— Около пяти вечера в пожарную часть поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Шоссейная 3-я. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, там горела открытым огнем кровля частного дома. Пожарные проложили магистральную линию с помощью гидроэлеватора к реке на расстоянии 30 метров для бесперебойной подачи воды. К месту происшествия был направлен пожарный катер, к которому также проложили магистральную линию на расстоянии 40 метров, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Локализовать пожар удалось за 40 минут, огонь не успел переброситься на соседние дома и постройки. Полностью потушить пламя удалось к семи вечера. Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Во время случившегося никто не пострадал, сейчас пожарные продолжают проливку и разбор обгоревших конструкций.

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