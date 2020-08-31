«Он умирал, а рядом ходили люди»: стали известны подробности гибели мальчика-аутиста, пропавшего два месяца назад в Новосибирске

Подростка, пропавшего два месяца назад, нашли рядом с дачами. Фото: «Лиза Алерт»

Стали известны подробности гибели мальчика-аутиста, пропавшего в начале июля во время прогулки с отцом. Как рассказали КП-Новосибирск, мальчика нашли в лесу рядом с дачами. Всего в 4 километрах от места, где он пропал. То есть люди ходили рядом и даже возле этого места его искали, но не нашли. Особенность подростка заключалась в том, что он в силу своей болезни боялся социума и мог прятаться от волонтеров и местных жителей.

— Его обнаружили у садового общества «Труд-2». За два месяца с телом сами понимаете, что могло произойти. Поэтому опознать по лицу подростка не удалось. Точно личность установит судебно-медицинская экспертиза. Мальчика пока опознали по шортам: на них была бирка с его данными. Он не в первый раз пропадал, поэтому носил такую бирку на одежде всегда, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Напомним, мальчика искали два месяца, полицейские, спасатели и волонтеры. Искали в том числе с вертолета. По мнению психолога, подросток мог намеренно прятаться, воспринимая людей как угрозу, это особенность его заболевания. За любую информацию о подростке было обещано вознаграждение. Но, к сожалению, эта история оказалась с трагичным концом.

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