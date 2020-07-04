«Он сейчас как зверек»: особенный ребенок, которого ищут уже три дня, может прятаться в лесу

В Новосибирске развернуты масштабные поиски 14-летнего Олега Иванова, пропавшего три дня назад. Подростка ищут полицейские и волонтеры «Лиза Алерт». Накануне к делу подключились следователи-криминалисты. Они изучили место, откуда Олег исчез. Сегодня территорию, где пропал подросток, обследуют с вертолета. Ищут и днем и ночью, но пока безуспешно. Почему Олега так долго не могут найти и что еще можно сделать, чтобы у этой истории был счастливый конец?

В Новосибирске развернуты масштабные поиски 14-летнего подростка, пропавшего три дня назад. Фото: «Лиза Алерт»

Олегу 14 лет, у подростка имеются особенности в развитии. Пропал он в среду, 1 июля, во время прогулки с отцом.

— В тот день Олег вместе с папой отправился в небольшой поход: от своего дома в Заельцовском районе дошли до ТЭЦ-5. Зачем так далеко? Папа учит сына ориентироваться в пространстве. У теплоцентрали они заплутали. Отец увидел мужчину с собакой и решил спросить дорогу. Он знал, что сын боится собак, поэтому сказал Олегу: «Стой тут, я ненадолго». Папа отошел поговорить с прохожим, а когда обернулся, сын уже исчез, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

К поискам подключились следователи-криминалисты. Фото: «Лиза Алерт»

Известно, что подросток теряется не в первый раз. Но раньше его находили буквально за несколько часов.

— Однажды он потерялся у магазина «Мега». Тогда он также гулял с папой. Нашли его совсем в другом районе. Он не бегунок, он на самом деле теряется. Он терялся до этого и после этого, — поделилась с КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. — Но так долго он отсутствует впервые. Раньше мы его находили за несколько часов. Олег любит кататься на автобусах, и раньше его замечали неравнодушные люди, которые сообщали нам на горячую линию либо в полицию.

Пропавшему мальчику 14 лет, он ребенок с особенностями развития. Фото: «Лиза Алерт»

Информация о том, что подростка видели в городе, к поисковикам пока не поступала, поэтому основная версия: Олег по-прежнему находится в лесу. Спустя день поисков к делу подключились следователи-криминалисты. А сегодня территорию, где пропал подросток, облетел вертолет с поисковиками.

Мальчика ищут даже с вертолета, но пока результата нет. Фото: «Лиза Алерт»

Мы узнали, чем могут быть осложнены поиски. У подростка отставание в развитии, и его заболевание может прямо влиять на поиски. Источник КП-Новосибирск рассказал, что подросток в силу особенностей развития может воспринимать людей, которые его ищут, как угрозу и намеренно прятаться от них.

Поисковики проверяют не только лесную чащу, но и заброшенные здания. Фото: «Лиза Алерт»

— Подросток физически силен, но боится людей. Он учился в коррекционной школе, но из-за сложностей в общении со сверстниками его перевели на индивидуальное обучение. Он ни к кому не подойдет и ничего не спросит — наоборот, увидев людей, убежит. Он сейчас как зверек. Если выйдет на остановку, то сядет и будет сидеть на этой остановке и ни у кого ничего не спросит. Посторонние люди могут даже не понять, что ему нужна помощь, — добавил наш источник.

Мы поинтересовались у психолога Андрея Якутина, как искать подростка с отставанием в развитии, если он боится людей.

— Он будет прятаться до последнего. Ведь зачем тогда убегал? Точно не для того, чтобы его нашли. Для него внешний мир — угроза, где главная опасность — люди, потому что он их не понимает, — объяснил КП-Новосибирск психолог Андрей Якутин. — Я думаю, поможет только кинологическая служба. И в этом возрасте он, скорее всего, сам может подойти к женщинам, но не к мужчинам.

По мнению психотерапевта, искать нужно, учитывая эту особенность. Как вариант, можно отправить на поиски девушек, например, студенток педагогического университета, желательно факультета психологии. К ним он может выйти сам, считает Андрей Якутин.

Пока поиски продолжаются. Волонтеры уже прочесали территории, близкие к выходу на улицу Зеленодолинскую. Сегодня поисковики отрабатывают лесной массив и территории, близкие к выезду на улицу Выборную.

Спасатели МАСС вместе с полицейскими осмотрели прилегающие СНТ, заброшенные трехэтажные здания, колодцы и овраги, берег реки Плющихи. Поиски ведутся круглосуточно.

Важно

Все на поиски

Сбор добровольцев для поисков пропавшего подростка продолжается и сейчас, днем 4 июля. Нужны люди на внедорожниках для заброса групп на задачи, пешие и все-все. Для тех, кто едет на поиск впервые, главное — удобная одежда в лес, сменка, фонари (если есть), средства против насекомых, перекус, вода. Волонтеры из добровольческих отрядов на поисках третьи сутки. Люди выматываются, своими силами не справляются.

Место сбора: 55.010892, 83.054668 (улица Выборная, поворот на ТЭЦ-5)

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