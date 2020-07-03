2020-07-03T11:47:32+03:00
Общество

В Новосибирске вторые сутки не могут найти подростка: за дело взялись криминалисты

Мальчик с отставанием в развитии потерялся во время прогулки
Ульяна ДЖАНКОВА
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К поискам пропавшего подростка подключились следователи-криминалисты. Фото: «Лиза Алерт»К поискам пропавшего подростка подключились следователи-криминалисты. Фото: «Лиза Алерт»
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В Новосибирске вторые сутки ничего неизвестно о местонахождении 14-летнего Олега Иванова. Мальчик исчез во время прогулки в Октябрьском районе 1 июля. Ребенок нуждается в медицинской помощи: у него отставание в развитии.

В пятницу, 3 июля, к поискам подключились следователи-криминалисты.

— СК по Новосибирской области проводит проверку по факту исчезновения 14-летнего мальчика. На месте его пропажи работают следователи-криминалисты. После окончания проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала КП-Новосибирск в пресс-службе регионального СК.

Мальчик потерялся между улицами Выборная и Зеленодолинская. Двое суток его искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Но поиски не дали результата.

— Новостей нет. Искали более 60 человек, в том числе и ночью, но увы. С нами работали экипажи МАСС. В той зоне беспилотники привлечь нельзя: там зона ТЭЦ и колонии, — рассказали в поисковом отряде.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Если вам известно, где находится подросток, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8 — 800 — 700 — 54 — 52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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