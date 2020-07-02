Девушку, которую мама не дождалась на остановке в Новосибирске, нашли за сто километров от города

2 Июль 2020 2020-07-02T05:05:08+03:00

Пропавшую в Новосибирске девушку нашли за сто километров от города. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

Мы узнали, как там сибирячка оказалась

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В четверг, 2 июля, волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили, что 18-летнюю девушку, пропавшую еще 30 июня, нашли.

Напомним, сибирячку посадил в автобус папа на остановке «Заельцовский парк», на другой остановке ее должна была встретить мама. Однако до нее девочка так и не доехала.

— Девушка никого не предупредила и уехала к подруге в село Шурыгино Черепановского района. До Черепанова она добралась на электричке, а до самого села на попутках. Родные рассказали, что она туда долго рвалась, поэтому мы проверили, есть ли там девушка: разместили ориентировки в черепановских группах в соцсети. Откликнулся один из тех, кто видел девушку, — рассказали КП-Новосибирск координатор поисков Гасан Тагиев.

С девушкой все в порядке, в медицинской помощи она не нуждается, передана родным.

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ИСТОЧНИК KP.RU