«Села в автобус и пропала»: в Новосибирске ищут девочку в белой футболке и джинсах клеш

1 Июль 2020 2020-07-01T13:45:19+03:00

Сибирячку на остановке должна была встретить мама, но до нее она так и не доехала

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В Новосибирске пропала 18-летняя Руднева Анастасия Сергеевна. Сибирячку посадил в транспорт папа на остановке «Заельцовский парк», на другой остановке ее должна была встретить мама. Однако до нее девочка так и не доехала. Ее местонахождение остается неизвестным с пяти вечера 30 июня.

— Приметы: рост 170-172 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения девушка была одета в белую футболку, синие джинсы клеш и черные туфли.

Известно также, что Настя плохо ориентируется на местности и может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анастасия Руднева или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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