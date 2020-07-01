«Села в автобус и пропала»: в Новосибирске ищут девочку в белой футболке и джинсах клеш
В Новосибирске пропала 18-летняя Руднева Анастасия Сергеевна. Сибирячку посадил в транспорт папа на остановке «Заельцовский парк», на другой остановке ее должна была встретить мама. Однако до нее девочка так и не доехала. Ее местонахождение остается неизвестным с пяти вечера 30 июня.
— Приметы: рост 170-172 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения девушка была одета в белую футболку, синие джинсы клеш и черные туфли.
Известно также, что Настя плохо ориентируется на местности и может нуждаться в медицинской помощи.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анастасия Руднева или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU