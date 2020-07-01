2020-07-01T13:45:19+03:00
Общество

«Села в автобус и пропала»: в Новосибирске ищут девочку в белой футболке и джинсах клеш

Сибирячку на остановке должна была встретить мама, но до нее она так и не доехала
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Новосибирске пропала 18-летняя Руднева Анастасия Сергеевна. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»В Новосибирске пропала 18-летняя Руднева Анастасия Сергеевна. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»
Изменить размер текста:

В Новосибирске пропала 18-летняя Руднева Анастасия Сергеевна. Сибирячку посадил в транспорт папа на остановке «Заельцовский парк», на другой остановке ее должна была встретить мама. Однако до нее девочка так и не доехала. Ее местонахождение остается неизвестным с пяти вечера 30 июня.

— Приметы: рост 170-172 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения девушка была одета в белую футболку, синие джинсы клеш и черные туфли.

Известно также, что Настя плохо ориентируется на местности и может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анастасия Руднева или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Села в автобус и пропала»: в Новосибирске ищут девочку в белой футболке и джинсах клеш
Стала известна доля переболевших COVID-19 в Новосибирске
В Новосибирском зоопарке после карантина выросли цены на билеты
Под Новосибирском иномарка слетела в кювет: водитель сломал себе ребра
Стало известно, что на самом деле случилось у общежития, где якобы забили до смерти пенсионера
В центре Новосибирска иномарка влетела в подземный переход: это сняла камера видеонаблюдения
«Запинали до смерти»: в соцсети обсуждают жесткое убийство пенсионера под Новосибирском
«Вы на нос маску не надели»: сибирячка с малышом устроила скандал на избирательном участке
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 100 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще трое: что о них известно
Глава региона проверил соблюдение санитарных правил на избирательных участках
«Достали из воды без сознания»: сибирячку, захлебнувшуюся в котловане, реанимировали спасатели
«Пыталась спасти мужа»: сибирячка сожгла краденные вещи, чтобы любимого не арестовали
«Они мычали, но никто их не услышал»: с фермы загадочно исчезли коровы на 2 миллиона рублей
«До коров не дошел, связь вдруг прервалась»: новосибирец почти 10 часов пропадал в лесу рядом с домом
Режим общей изоляции в Новосибирской области отменен с 1 июля: рассказываем, что это значит
«Нашли их в кафе»: новосибирцы разобрали железную дорогу, продали детали и купили выпивку
«Явка почти 70%!»: назван район-лидер Новосибирской области в голосовании по поправкам в Конституцию
Председатель регионального Избиркома: «Чуть больше 30% новосибирцев к этому часу приняли участие в голосовании»
Выпавший из гнезда сокол сам пришел за помощью к людям в зоомагазин
«Ну-ка отдай!»: в новосибирском зоопарке обезьяны не поделили детеныша
Новосибирск получил 19 «скорых» для больных коронавирусом: в них есть ИВЛ и запас кислорода
Погода в Новосибирске на 1 июля 2020 года: будет жарко и дождливо
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе