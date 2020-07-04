«Пропавший мальчик может прятаться у вас»: полицейские срочно обратились к дачникам
В субботу, 4 июля, в ГУ МВД по Новосибирской области обратились к новосибирцам, у которых есть дачные участки. Мальчик с особенностями развития, который пропал в у ТЭЦ-5 три дня назад, может прятаться на дачах рядом.
— У мальчика слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности. Просьба к гражданам, имеющим дачные участки в указанном районе, а именно ТЭЦ—5, поселок Раздольный, Золоотвал, проверить свои участки на предмет возможного нахождения там разыскиваемого, — рассказали в полиции.
Напомним, 14-летний мальчик пропал во время прогулки с папой в Октябрьском районе 1 июля. Его ищут волонтеры, полицейские. В СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку. Криминалисты изучили место исчезновения мальчика. Сегодня местность, где исчез подросток, осмотрели с вертолета. Результатов поиск пока не дал.
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ИСТОЧНИК KP.RU