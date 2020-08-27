В Новосибирске поиски особенного ребенка, пропавшего почти два месяца месяца назад, завершились трагедией

Особенного мальчика, которого искали почти два месяца, нашли. Фото: «Лиза Алерт»
В четверг, 27 августа, стала известна судьба пропавшего почти два месяца назад особенного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
— Сегодня в лесу, в 4 км от места исчезновения, было обнаружено тело пропавшего Олега Иванова. При осмотре останков потерпевшего, признаков насильственной смерти не установлено. Однако, точную причину смерти потерпевшего установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Напомним, мальчик пропал во время прогулки с отцом в начале июля. Подросток и раньше терялся, но его быстро находили.
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