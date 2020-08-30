«Все в дыму»: появились фото пожара на улице Механизаторов в Новосибирске

Вид с балкона жилого дома. Фото: Евгений МАКАРОВ.

Появились фото пожара на улице Механизаторов в Новосибирске. Напомним, складское помещение в районе ОбьГэс загорелось сегодня вечером, 30 августа. Столб дыма виде жителям района издалека.

— У меня с лоджии домами вид закрыт, конечно, но горит, видимо, знатно, — рассказал КП-Новосибирск читатель Евгений Макаров.

На кадрах видно, как в далеке пылает склад и вверх поднимается густой столб дыма. По информации от пресс-службы МЧС на складе хранился пластик и лако-красочные изделия. Сейчас на месте работают пожарные.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Дым видно издалека. Фото: Евгений МАКАРОВ.

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