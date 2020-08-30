Стали известны причины пожара на улице Механизаторов в Новосибирске

Столб дыма виден издалека. Фото: скриншот из видео.

Стали известны подробности пожара на улице Механизаторов в районе ОбъГэс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Там горит складское здание. Внутри хранится лако-красочная продукция и пластиковые изделия, — сообщает региональное МЧС.

Напомним, что пожар произошел сегодня вечером, 30 августа. МЧСники уже выехали на место и ликвидируют возгорание. Спасатели присвоили этому пожару высший номер.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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