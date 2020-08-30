«Там страшно, все взрывается»: МЧС присвоило пожару на Механизаторов в Новосибирске высший номер

Пожарные уже в пути. Фото: скриншот из видео.

В Новосибирске вечером, 30 августа, случился пожар на улице Мелиораторов, 72. ЧП произошло в районе ОбъГЭс. Очевидцы выложили видео в социальные сети.

— Сообщают, что к месту происшествия прибыло около десятка пожарных автомобилей. Там страшно, все взрывается, — комментируют подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожару присвоили высший номер.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий

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