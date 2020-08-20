Мэр Анатолий Локоть: на площади Калинина уберут ларьки перед установкой стелы «Город трудовой доблести»

Мэр рассказал о том, как будет проводиться установка стелы «Город трудовой доблести». Фото: Влад КОМЯКОВ

Мэр рассказал о том, как будет проводиться установка стелы «Город трудовой доблести». Глава города отметил, что, вероятнее всего площадкой для нее все же станет площадь Калинина, за которую проголосовало большинство новосибирцев.

— Окончательное решение о том, где все же будет располагаться эта стела примет оргкомитет «Победа». Я полагаю, что вариант с площадью Калинина будет поддержан. Мы очень серьезно подходили к выбору места, было рассмотрено около пятидесяти возможных локаций, которые мы выносили на обсуждение. Насчет предложений новосибирцев установить ее на левом берегу, можно сказать, что от этого варианта мы отказались по разным причинам. К примеру, площадь Труда из этого рассмотрения выпала по техническим причинам, поскольку там предусматривается выход четвертого моста, и нет смысла устанавливать стелу там, где скоро будет стройка. А площадь Станиславского — потенциальное место развития нашего метрополитена, его Ленинской линии. Таким образом, рассмотрев разные площадки в разных частях города, мы все же остановились на площади Калинина, большинство голосов было отдано за это место. Тем не менее, отмечу, что саму площадь мы будем приводить в порядок: капитально ремонтировать дома, разбираться с несанкционированной торговлей, от мусора, который из-за этого там постоянно появляется. И в целом приводить в порядок местную инфраструктуру. И сделать это нам необходимо за год, — рассказал Анатолий Локоть в эфире радио КП-Новосибирск.

Глава города также отметил, что, касаемо внешнего вида стелы пока никаких окончательных решений нет, это будет зависеть от федерального центра. Однако новосибирские власти уверены в том, что в общую концепцию этого сооружения обязательно должны внести свою лепту и горожане с помощью голосования.

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