Названо место, где появится стела трудовой доблести в Новосибирске

За площадь в Заельцовском районе проголосовали почти половина опрошенных. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирцы выбрали место для стелы «Город трудовой доблести». Им стала площадь Калинина в Заельцовском районе.

— Эксперты выбрали среди всех вариантов, которые предложили горожане, три наиболее перспективных и предложили. Это площадь Калинина, площадь Лунинцев и площадь на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова около метро «Березовая роща». Большинство проголосовали за площадь Калинина — 48 % опрошенных, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Оргкомитет «Победа» рассмотрит выбранный горожанами вариант и окончательно решит, где установить стелу.

Напомним, сбор предложений по выбору места для памятной стелы «Город трудовой доблести» проходил с 20 июля по 5 августа. От горожан поступило более 50 предложений.

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