Новосибирцы сами решат, где установят стелу «Город трудовой доблести»

Новосибирску присвоили почетное звание 2 июля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Месяц назад Новосибирску был присвоен почетное звание– «Город трудовой доблести». В честь этого события в столице Сибири появится стела, и горожане сами решат, где именно ее установят.

Напомним, сбор предложений по выбору места для памятной стелы проходил с 20 июля по 5 августа. От горожан поступило более 50 предложений. Эксперты и архитекторы из всех вариантов выбрали три, являющихся наиболее перспективными. Это площадь Калинина, кольцо в районе метро «Берёзовая роща» и площадь Лунинцев.

- Я предлагаю продолжить обсуждение этих трёх площадок с жителями Новосибирска. Ту, которую выберет большинство, мы вынесем на оргкомитет «Победа», где уже будет принято окончательное решение, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Будет ли это стела или монумент, пока не определено. Но хотелось бы, чтобы этот объект передавал историю нашего города. Чтобы это было заметно, знаково и понятно не только для всех сегодня живущих, но и для тех, кто будет жить и работать в Новосибирске после нас.

Проголосовать за один из трех вариантов сибиряки могут на муниципальном портале Новосибирска: опрос продлится до 12 августа.

ВАЖНО

Почему именно эти места?

1. Площадь Калинина появилась в 1950-е годы. В годы войны это место востребовано как транспортный узел. В 1941 году по трамвайным путям, проходившим по ул. Дуси Ковальчук, с железнодорожной станции подвозили оборудование эвакуированных в Новосибирск промышленных предприятий.

2. Площадь Лунинцев. Перекрёсток ул. Нарымской и ул. Железнодорожной был назван площадью в 1998 году «в память о трудовом почине новосибирских железнодорожников». Николай Александрович Лунин работал паровозным машинистом в депо и выступил инициатором соцсоревнования за новые методы эксплуатации паровоза (увеличение объёма ремонта, выполняемого силами самой паровозной бригады). В 1943 году на собственные сбережения он купил эшелон угля весом 1 000 тонн в помощь Сталинграду.

1. Кольцо на Берёзовой роще. Здесь проходил трамвай, востребованный работниками авиастроительного завода № 53 (им. Чкалова). В военные годы недалеко от кольца находились несколько эвакуационных госпиталей. Здесь же, на бывшем «Новом кладбище», был выделен специальный участок для воинских захоронений. В 1971 году на его месте был открыт монумент «Воинам, умершим от ран в госпиталях Новосибирска в годы Великой Отечественной войны», где увековечены имена 109 воинов.

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