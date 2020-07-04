Мальчик в шапке-ушанке или стела из бетона? Новосибирцы предлагают идеи для новой стелы «Город трудовой доблести»

Новосибирску присвоили звание «Город трудовой доблести». Люди встретили эту новость световым шоу и фейерверком. В честь нового звания было решено установить стелу, а вот где - пока еще не определились. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что место будет выбрано с учетом мнений сибиряков. КП-Новосибирск опросила жителей города и узнала, чего же хочется людям.

Максим Александров, 32 года, скульптор, автор монумента спецназовцам в Бердске и воинам-интернационалистам на Красном проспекте:

- Памятник городу-герою трудовой славы должен выглядеть соразмерно подвигу, ближайший пример - монумент Славы. Помощь фронту была многогранной: от воспитателей детских домов и преподавателей военных училищ до рабочих у станка. Это могли бы отразить барельефы из бронзы. Стела как символ памятника тоже уместна, например из бетона, но обязательно с барельефами. Такой комплекс памятников можно было бы установить на кольце площади Калинина или в одном из парков, например в Саде Мичуринцев. Но по исполнению я бы ушел от формата монумента Славы. Памятник городу-герою трудовой славы должен вызывать не печаль и скорбь, а уважение и воодушевление. Для этого существует множество современных решений подсветки мемориалов.

Игорь Поповский, 57 лет, архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ:

- Мне кажется, стелу логичнее всего установить в районе парка Славы на левом берегу, где находится Вечный огонь. Именно там находятся основные памятники, связанные с временем Великой Отечественной войны. Стела должна быть выполнена в стиле этого парка. Победа ковалась как на фронтах, так и в тылу. О подвиге людей, которые работали, не нужно забывать. Монумент Славы и эта новая стела должны быть созвучны между собой.

Константин Голодяев, 57 лет, сотрудник Музея города Новосибирска:

- А зачем устанавливать новую стелу? В Новосибирске много памятных стел, которые требуют реставрации и обновления. К примеру, стела возле собора во имя Александра Невского на Красном проспекте. Ее уже давно пора отремонтировать и дизайнерски обновить. Вот ее, например, и можно было бы «перепосвятить». Если же мы все-таки говорим о новой стеле, то я считаю, что можно ее установить в районе железнодорожного вокзала, ведь оттуда сибиряки уходили на фронт.

Юрий Феоктистов, 83 года, ребенок войны:

- По моему представлению, это должен быть памятник. Композиция следующая: токарный станок, а возле него ребенок в шапке-ушанке, рядом печка-буржуйка. Мы возле такой раньше руки грели. Поставить этот памятник нужно на площади Труда, в промышленном районе Новосибирска.

Елена Щукина, 58 лет, директор Музея города Новосибирска:

- Месторасположение должно быть связано с Великой Отечественной войной. Мне в голову приходят два варианта: площадь Калинина, где Красный проспект пересекается с улицей Дуси Ковальчук. Там возвышенность хорошая и стелу видно будет. Второй вариант - площадь перед Домом культуры имени Чкалова. Рядом завод, и установить стелу в том районе было бы оправданно. Облик памятника должны продумать дизайнеры. Скажу одно: знак должен отражать вклад промышленности, вклад госпиталей во времена Великой Отечественной войны. Возможно, на стеле могут быть размещены барельефы.

Новосибирцы высказывают мнения о будущей стеле, которая появится в Городе трудовой доблести. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/788394" frameborder="0"></iframe> Невероятный салют возле оперного 2 июля 2020: Новосибирск - Город трудовой доблести.Алена МАРТЫНОВА

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За это проголосовали более 500 тысяч жителей региона (голосование шло параллельно с поправками в Конституцию). Также сотрудники института истории СО РАН собрали архивную справку о том, почему Новосибирску должно быть присвоено это звание (подробнее).

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