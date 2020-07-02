2020-07-02T18:16:38+03:00
Общество

Салют и световое шоу в Новосибирске в честь звания «Город трудовой доблести» 2 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Новосибирск получил звание «Город трудовой доблести». В честь этого власти пообещали салют и световое шоу у НОВАТа 2 июля 2020 года, мы ведем оттуда трансляцию
Ева ЛЮТОВА
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Новосибирцам пообещали фейерверк.Новосибирцам пообещали фейерверк.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Мэрия заявила, что Новосибирск ярко отметит почетное звание «Город трудовой доблести» 2 июля 2020: в центре запустят световое шоу с музыкой, а в небе зрители увидят салют.

Напомним, Новосибирск вошел в число 20 городов, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Это звание присваивают городу, жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«В 22-45 Новосибирский государственный академический театр оперы и балета представит светомузыкальную композицию», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии города. Также ожидается, что перед салютом к НОВАТу подъедут первые лица города и области. Корреспонденты КП-Новосибирск также находятся на площади Ленина, рассказывают, что там сейчас происходит и ведут трансляцию.

СПРАВКА «КП»

Новосибирские предприятия выпустили в годы войны 182 тысячи оптических прицелов, 6 бронепоездов, около 4 миллионов комплектов летнего и зимнего обмундирования для солдат. Были в городе и выдающиеся люди-труженики. Например, паровозный машинист Николай Александрович Лунин в военные годы перевез 585 тысяч тонн грузов, сэкономив при этом 854 тонны угля. А в 1943 году Лунин на собственные сбережения купил эшелон угля весом в 1 тонну тонну в помощь Сталинграду. В 1942 году токарь Павел Ефимович Ширшов и его сменщик Савельев Иннокентий, усовершенствовав свой станок и рабочий инструмент, выполнили сменное задание на 1090% каждый, положив начало движению «тысячников» (его суть была - выполнение десяти норм за смену). Движение сыграло важную роль в условиях острого дефицита кадров в годы Великой Отечественной войны. Показывали трудовые подвиги и дети. Так, на кожевенно-обувной фабрике имени Кирова работал обтяжчиком 14-летний Коля Губайдулин. Свое задание он выполнял на 250%. За примерную работу был награжден медалью «За трудовую доблесть». А на заводе «Тяжстанкогидропресс» бригадой формовщиков в 1943 году руководил 16-летний комсомолец Витя Дурнов. Его бригада выполняла задание от 115 до 132%.

Салют и световое шоу в Новосибирске в честь звания Город трудовой доблести 2 июля 2020: прямая онлайн-трансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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Салют и световое шоу в Новосибирске в честь звания «Город трудовой доблести» 2 июля 2020: прямая онлайн-трансляция
Новосибирск получил звание «Город трудовой доблести». В честь этого власти пообещали салют и световое шоу у НОВАТа 2 июля 2020 года, мы ведем оттуда трансляцию
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