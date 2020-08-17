Ушла вслед за ним: скончалась сибирячка, которая упала из окна на руки мужу

Женщина умерла, получив травмы после падения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бердчанка, выпавшая из окна, которую пытался спасти ее муж, умерла в больнице. Информацию об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

В причинах смерти сибирячки разберется следственный комитет.

— Сегодня, несмотря на усилия врачей, от полученных травм женщина скончалась. В рамках проводимой доследственной проверки следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Напомним, трагедия произошла днем 13 августа. Женщина выпала из окна многоэтажки, ее пытался спасти муж. К несчастью, оба получили травмы и были госпитализированы. На следующий день мужчина скончался в больнице.

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