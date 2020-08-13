Сибиряк поймал женщину, выпавшую из окна

В Бердске под окнами многоэтажки нашли девушку и парня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бердске под окнами многоэтажки нашли девушку и парня. Возможно, молодой человек пытался поймать женщину, выпавшую из окна. ЧП произошло по адресу Микрорайон, 46а.

— Наши сотрудники выезжали на место происшествия, молодых людей госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции пояснили, что в настоящее время, по данному факту проводится проверка. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 25 мая, в Кировском районе Новосибирской области мужчина с третьего этажа высотки упал на крышу магазина. Трагедия произошла на улице Вертковского. На место происшествия приехали врачи «скорой» и спасатели МАСС. Их вызвал очевидец, услышавший крик о помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дополз до края и позвал на помощь»: новосибирец с третьего этажа высотки упал на крышу магазина

Мужчина остался жив, у него травма ноги (подробнее).