2020-05-25T05:54:55+03:00
Общество

«Дополз до края и позвал на помощь»: новосибирец с третьего этажа высотки упал на крышу магазина

Мужчина остался жив, у него травма ноги
Надежда РЫЖКИНА
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Новосибирец упал на крышу магазина с третьего этажа высотки.Новосибирец упал на крышу магазина с третьего этажа высотки.
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В понедельник, 25 мая, в Кировском районе Новосибирска мужчина с третьего этажа высотки на улице Вертковского упал на крышу магазина. Он дополз до края и позвал на помощь. На место происшествия приехали врачи «скорой» и спасатели МАСС. Их вызвал очевидец, услышавший крик о помощи.

— 36-летний мужчина выпал с третьего этажа на пристройку дома. При падении он повредил левую ногу, дополз до края крыши и позвал на помощь. С помощью лестницы спасатели поднялись на крышу магазина, наложили шину на травмированную ногу, уложили мужчину на жесткие носилки и спустили его вниз, — сообщили спасатели МАСС.

Мужчину передали бригаде врачей «скорой помощи». Медики отвезли пострадавшего в больницу.

КП-Новосибирск уточняет в полиции, по каким причинам мужчина выпал из окна.

Мужчина упал с третьего этажа на пристройку.Сегодня ночью в 01:00 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонил мужчина и сообщил, что под окнами многоэтажного дома на пристройке магазина лежит мужчина и зовёт на помощь. По указанному им адресу на ул. Вертковская в Кировский район города выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место, спасатели провели разведку. Мужчина 1984 г.р. выпал с третьего этажа на крышу магазина, при падении повредил левую ногу. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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