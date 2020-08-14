Отдал жизнь за жену: сибиряк погиб, спасая выпавшую из окна любимую

Сибиряк пытался спасти жену. Фото: соцсети.

Несчастный случай произошел в небольшом городке под Новосибирском — Бердске. 13 августа 45-летний Игорь* возвращался вечером с работы домой, когда увидел в оконном проеме квартиры на шестом этаже свою супругу Тоню. Дальше для мужчины все происходило как в страшном кино. Следующий кадр — женщина камнем летит вниз. Времени на принятие обдуманного решения не было. Игорь метнулся в сторону окна, расставил руки и поймал любимую. Удар был настолько сильным, что супругов откинуло в разные стороны. А дальше «Скорая», полиция, больница…

Очевидцы сообщают, что женщина выпала из окна не случайно. Правда, дальше версии разделились. Одни пишут, что была под кайфом, не понимала, что делает. Другие считают, что от кого-то спасалась.

— Она с балкона кричала: «Помогите, пожалуйста! Он меня сейчас убьет!». Позади нее был какой-то молодой парень, — написал в комментариях одного из пабликов в интернете Михаил Березовский.

Сибиряк и его любимая жили на шестом этаже. Фото: соцсети.

Нашлись и соседи, которые утверждают, что перед падением Тоня бегала в неадекватном состоянии по дворам. Правоохранители подозревают, что обычно такое поведение свойственно солевым наркоманам, но была ли женщина на самом деле под действием наркотиков, достоверно еще не установлено.

Медики всю ночь пытались спасти жизни супружеской паре. Но Игорь утром так и не открыл глаза. Травмы оказались слишком серьезными.

Зато спасенная Тоня, видимо, получила второй шанс. 36-летняя женщина жива, но в сознание до сих пор не пришла. Родственники не знают, как будут сообщать ей о смерти мужа.

Сибиряк и его жена получили тяжелейшие травмы. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Судя по фотографиям со страничек социальных сетей, у сибиряков было двое детей. С кем сейчас находятся ребятишки — неизвестно.

А в этой любовной драме теперь разбирается Следственный комитет.

— Сегодня утром мужчина, который поймал выпавшую из окна женщину, скончался в больнице. Материалы по этому делу переданы в Следственный комитет. По факту произошедшего проводится проверка, — сообщила КП-Новосибирск официальный представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

*Имена героев публикации изменены.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Не посадят ли выжившую женщину за гибель супруга?

Случай неоднозначный и с учетом гибели спасителя у правоохранителей могут возникнуть вопросы к выжившей женщине. Есть ли вероятность, что Тоня может стать подозреваемой в гибели мужа? Мы спросили у юриста Константина Зиновьева.

— Если мужчина ловил девушку сознательно, то происшествие, скорее всего, квалифицируется как несчастный случай. Ее вины в этом не было. Вряд ли ее можно привлечь к уголовной ответственности, — считает юрист.

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