Новосибирца, который поджег своего знакомого за пьянство, обвинили в убийстве

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи предъявили обвинение в убийстве 28-летнему мужчине, который избил, облил бензином и поджег своего 40-летнего знакомого.

— Мужчина обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершенное с особой жестокостью, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Ранее сибиряк был допрошен и полностью признал свою вину. Теперь он взят под стражу.

Напомним, трагедия произошла 9 августа. Подозреваемый разговаривал возле гаражей со знакомым. Его возмутило, что собеседник был пьян. Сибиряк несколько раз ударил его по голове, облил бензином, поджег и сбежал с места происшествия. Потерпевший получили ожоги 70 % тела и через день умер в больнице.

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