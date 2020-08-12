Сибиряка, который облил бензином и поджег своего друга, отправили под стражу

Сибиряка, совершившего убийство, заключили под стражу.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
28-летнего сибиряка, который облил бензином и поджег своего 40-летнего знакомого, взяли под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.
— Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении более тяжкого преступления — убийстве, совершенном с особой жестокостью, — сообщили в СК РФ по НСО.
Напомним, трагедия произошла 9 августа. Подозреваемый разговаривал возле гаражей со знакомым. Его возмутило, что собеседник был пьян. Сибиряк несколько раз ударил его по голове, облил бензином, поджег и сбежал с места происшествия. Через день потерпевший умер от ожогов.
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