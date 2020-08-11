Разозлился на то, что выпил: сибиряк облил бензином и сжег своего друга

Сибиряк избил своего друга, облил его бензином, поджег и бросил у гаражей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сибиряк избил своего друга, облил его бензином, поджег и бросил у гаражей. Сейчас в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

— По версии следователей, вечером 9 августа этого года, подозреваемый пришел у гаражу в гаражно-строительном кооперативе «Сибирь» в Калининском районе. Там он встретил своего 40-летнего знакомого. Мужчины общались, но подозреваемого возмутило то, что в момент разговора его друг был пьян. За это он несколько раз ударил его по голове, облил бензином, поджог и убежал. Скорую обгоревшему мужчине вызвали прохожие, — рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

Потерпевший получил 70% ожогов тела, через сутки он скончался в больнице. Попытавшегося его убить друга вскоре задержали и доставили к следователям. Свою вину в произошедшем мужчина не отрицал.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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