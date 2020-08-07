В Новосибирске завершены поиски 11-летней девочки, исчезнувшей с прогулки после ссоры с родителями

Девочку, сбежавшую со двора после ссоры с родителями, нашли. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирске завершены поиски 11-летней девочки, пропавшей 5 августа в Октябрьском районе во время прогулки. Перед этим она поругалась с родителями: накануне девочка поздно пришла с улицы.

— Девочка вышла на связь с одним из родственников, и они поехали и забрали ее, она была вне жилого массива, на котором жила и потерялась. Поздно вечером 6 августа она с родителями была в отделе полиции, писали объяснительную, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Известно, что девочка теряется не впервые: в марте этого года, но тогда найти ее родителям удалось своими силами.

Напомним, неделю назад полицейские и волонтеры всю ночь искали двух маленьких сестер. Девочки через окно сбежали из дома с самокатами. Они поехали до бабушки, дети хотели пожаловаться ей на маму, но по дороге к родственнице заблудились.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не вернулась с прогулки»: в Новосибирске пропала 11-летняя девочка в малиновых лосинах.

Сейчас ребенка ищет полиция и волонтеры. (подробнее)

Маленькие сестры, которых искали сутки в Новосибирске, рассказали, из-за чего сбежали из дома на самокатах.

Из дома они вылезли в окно: квартира находилась на первом этаже. (подробнее)