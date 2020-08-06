«Не вернулась с прогулки»: в Новосибирске пропала 11-летняя девочка в малиновых лосинах

В Новосибирске пропал ребенок: 11-летняя София Мальцева не вернулась с прогулки.

В Новосибирске пропал ребенок: 11-летняя София Мальцева не вернулась с прогулки 5 августа, с этого момента ее местонахождение остается неизвестным. Девочка исчезла с детской площадки рядом с домом в Октябрьском районе.

— Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения девочка была одета в малиновые лосины с рисунком на коленях, желтую футболку с цветочным рисунком и белые босоножки. С собой у нее также была серая толстовка с капюшоном.

Как стало известно КП-Новосибирск, перед исчезновением девочка поругалась с родителями из-за того, что поздно вернулась с предыдущей прогулки. Девочка уже пропадала ранее, в марте этого года, но тогда найти ее родителям удалось своими силами.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться София или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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