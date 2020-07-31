Маленькие сестры, которых искали сутки в Новосибирске, рассказали, из-за чего сбежали из дома на самокатах
В пятницу, 31 июля, у одного из домов на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска полицейские обнаружили двух маленьких девочек: одной — 9 лет, второй — 6 лет. Их искали почти сутки. Они исчезли во время прогулки на самокатах. Как рассказали дети, они шли к бабушке и заблудились, когда стемнело, дети решили заночевать в подъезде.
— Мама их ругает, часто наказывает за то, что они не убираются и разбрасывают вещи. Они взяли самокаты и с первого этажа вылезли в окно и пошли гулять. Решили пойти в гости к бабушке, чтобы пожаловаться на маму. Но дорогу девочки толком не помнили и заблудились, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.
Помощь врачей девочка не потребовалась. С родителями полицейские провели беседу.
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ИСТОЧНИК KP.RU