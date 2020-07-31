Маленькие сестры, пропавшие на самокатах в Новосибирске, рассказали, где были всю ночь

31 Июль 2020 2020-07-31T07:14:29+03:00

Девочки рассказали, где были всю ночь. Фото: «Лиза Алерт»

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Маленькие сестры, пропавшие в Дзержинском районе Новосибирска 30 июля, рассказали, где были всю ночь. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в силовых структурах.

— Сейчас все подробности выясняются. Со слов девочек, они якобы ночевали у бабушки, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Напомним, полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт» почти сутки искали пропавших детей. Дети не вернулись с прогулки: они еще в обед 30 июля ушли кататься на самокатах. Одной девочке — 9 лет, другой — 6 лет.

Местонахождение девочек выясняли всю ночь. Поисковикам пытались помочь очевидцы: около 20.00 часов вечера они сообщали, что видели детей в районе остановки «Радиоколледж», которая находится на проспекте Дзержинского. В итоге детей нашли утром у одного из домов на улице Кошурникова, примерно в двух-трех остановках от парка «Березовая роща». Нашли девочек полицейские.

Сообщалось, что девочки живы, в сознании.

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ИСТОЧНИК KP.RU