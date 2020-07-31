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Стала известна судьба двух маленьких сестер, пропавших сутки назад на самокатах

Их обнаружили полицейские возле одного из домов на улице Кошурникова
Ульяна ДжанковаУльянаДжанкова
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Пропавших сутки назад девочек нашли полицейские. Фото: «Лиза Алерт»

Пропавших сутки назад девочек нашли полицейские. Фото: «Лиза Алерт»

В пятницу, 31 июля, стала известна судьба двух маленьких сестер, пропавших почти сутки назад в Дзержинском районе Новосибирска.

— Их нашли полицейские. Подробности уточняем, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сестры живы, полицейские выясняют, почему они пропадали всю ночь. Фото: «Лиза Алерт»

Сестры живы, полицейские выясняют, почему они пропадали всю ночь. Фото: «Лиза Алерт»

Как стало известно КП-Новосибирск, девочек нашли у одного из домов на улице Кошурникова, в двух-трех остановках от парка «Березовая роща», они живы, в сознании, их осмотрит врач. Причину их исчезновения выясняют полицейские.

Напомним, 30 июля две сестры: одной — 9 лет, другой — 6 лет, исчезли во время прогулки. О месте их нахождения ничего не было известно всю ночь. Их искали волонтеры и полицейские. Очевидцы сообщали, что видели детей в разных местах Дзержинского района.

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