В Новосибирске двух сестер, пропавших на самокатах, искали всю ночь
В Дзержинском районе Новосибирска всю ночь с 30 на 31 июля волонтеры и полицейские искали двух девочек: 9-летнюю Манижу Назирову и ее сестру 6-летнюю Мадину Назирову.
Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
— Пока не нашли, — сообщили КП-Новосибирск волонтеры.
О местонахождении детей ничего неизвестно почти сутки: они пропали 30 июля днем. Девочки пошли кататься на самокатах и исчезли.
Дети ушли кататься на самокатах и не вернулись домой. Фото: «Лиза Алерт»
Очевидцы сообщали, что видели сестер в 19.30 в районе остановки «Радиоколледж». Поиски продолжаются.
Манижа ростом 138 сантиметров, худощавого телосложения, у нее черные короткие волосы и карие глаза. В момент своего исчезновения девочка была одета в розовый пиджак, синие джинсы и синие сандалии.
Мадина ростом 122 сантиметра, худощавого телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. В момент исчезновения девочка была одета в синюю джинсовую юбку, белые колготки, желтую рубашку и джинсовый пиджак.
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ИСТОЧНИК KP.RU