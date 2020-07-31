2020-07-31T04:05:50+03:00
Происшествия

В Новосибирске двух сестер, пропавших на самокатах, искали всю ночь

Пока об их местонахождении ничего неизвестно
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сестры пропали днем 30 июля. Фото: «Лиза Алерт»Сестры пропали днем 30 июля. Фото: «Лиза Алерт»
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В Дзержинском районе Новосибирска всю ночь с 30 на 31 июля волонтеры и полицейские искали двух девочек: 9-летнюю Манижу Назирову и ее сестру 6-летнюю Мадину Назирову.

Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Пока не нашли, — сообщили КП-Новосибирск волонтеры.

О местонахождении детей ничего неизвестно почти сутки: они пропали 30 июля днем. Девочки пошли кататься на самокатах и исчезли.

Дети ушли кататься на самокатах и не вернулись домой. Фото: «Лиза Алерт»

Дети ушли кататься на самокатах и не вернулись домой. Фото: «Лиза Алерт»

Очевидцы сообщали, что видели сестер в 19.30 в районе остановки «Радиоколледж». Поиски продолжаются.

Манижа ростом 138 сантиметров, худощавого телосложения, у нее черные короткие волосы и карие глаза. В момент своего исчезновения девочка была одета в розовый пиджак, синие джинсы и синие сандалии.

Мадина ростом 122 сантиметра, худощавого телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. В момент исчезновения девочка была одета в синюю джинсовую юбку, белые колготки, желтую рубашку и джинсовый пиджак.

Если вам что-либо известно о местонахождении детей, просьба сообщить по номеру 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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