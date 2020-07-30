2020-07-30T23:31:06+03:00
Общество

Ушли кататься на самокатах: в Новосибирске пропали две маленькие сестры

Девочек ищут волонтеры и полиция
Алена КУЛЕШОВА
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Девочки пропали 30 июля. Фото: "Лиза Алерт"Девочки пропали 30 июля. Фото: "Лиза Алерт"
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В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиск двух пропавших девочек: 9-летней Манижи и 6-летней Мадины Назировых. Сестры пропали 30 июля: они ушли кататься на самокатах и не вернулись.

— Манижа ростом 138 сантиметров, худощавого телосложения, у нее черные короткие волосы и карие глаза. В момент своего исчезновения девочка была одета в розовый пиджак, синие джинсы и синие сандалии, — приводит приметы пропавших девочек поисковой отряд «Лиза Алерт». — Мадина ростом 122 сантиметра, худощавого телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. В момент исчезновения девочка была одета в синюю джинсовую юбку, белые колготки, желтую рубашку и джинсовый пиджак.

Девочки пропали в Дзержинском районе. Именно оттуда поисковики и планируют начать поиски детей.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас могут находиться девочки или вы просто видели их на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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