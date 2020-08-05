Лапки кверху: обитатели Новосибирского зоопарка обживают новые гамаки

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:38:51+03:00

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У обитателей Новосибирского зоопарка появилась новая забава: они с радостью обживают свои новые гамаки. В зверинце рассказали, что такой «предмет интерьера» пользуется популярностью у животных самых разных видов.

Такой «предмет интерьера» пользуется популярностью у животных самых разных видов. Фото: Владимир Габов, Kivuli Kivuli, Андрей Поляков\https://vk.com/novosibirsk_zoo

— В Новосибирском зоопарке гамаки используются на протяжении многих лет, и порой животные сами нам подсказывают новые способы их использования и места для размещения. Например, в теплом павильоне «Тропический мир» кошачьи лемуры облюбовали батарею, и мы поместили гамак прямо рядом с ней — теперь греться можно с комфортом. В вольерах куницеобразных тоже есть гамаки, и животные любят там спать. Так же поступают почти все наши кошки, — рассказали в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка. — Но гамаки используется животными не только для сна и отдыха: об них можно точить когти, можно под ними прятаться, можно их раскачивать, попробовать повиснуть и многое другое. Иногда мы прячем туда корм (что побуждает животных к активным поискам) или наносим новый или любимый запах зверей.

В Новосибирском зоопарке гамаки используются на протяжении многих лет. Фото: Владимир Габов, Kivuli Kivuli, Андрей Поляков\https://vk.com/novosibirsk_zoo

Изготавливаются гамаки с учетом размера и других видовых особенностей животных. В ход идут самые разные материалы: от пожарных рукавов до отрезов плотной ткани. Такой аксессуар не позволяет зверям скучать и делает их жизнь более разнообразной.

Изготавливаются гамаки с учетом размера и других видовых особенностей животных. Фото: Владимир Габов, Kivuli Kivuli, Андрей Поляков\https://vk.com/novosibirsk_zoo

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