2020-08-03T18:05:54+03:00
Дом. Семья

«Милота какая»: посмотрите, как подросли маленькие хорьки-альбиносы в зоопарке

Потомство у зверьков появилось в мае этого года
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирском зоопарке подрастают малыши фуро. Фото: Кадр из видео\kivu1iВ Новосибирском зоопарке подрастают малыши фуро. Фото: Кадр из видео\kivu1i
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В Новосибирском зоопарке подрастают малыши фуро. Фуро — это альбиносная форма лесного хорька. Потомство у белоснежных зверьков появилось в мае этого года.

— В нашем зоопарке потомство фуро приносят регулярно. Как раз в мае этого мамой стала одна из самок: у нее появилось четыре детеныша. Сейчас у белоснежного семейства все хорошо, — рассказали в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка.

Забавные пушистые зверьки не оставили равнодушными сибиряков. В комментариях под постом в группе многие люди написали, что малыши выглядят очень милыми и в чем-то напоминают детенышей ласки:

— Милота какая!

— Маленькие фурята.

— Чем-то на ласку похожи, — пишут люди.

Отметим, что фуро — в дикой природе встречается редко, однако люди уже давно занимаются разведением этих зверьков. В Новосибирском зоопарке фуро содержатся практически со дня основания. Только за последние 30 лет в зоопарке родилось 170 детенышей. Молодняк в разные годы отправляли в зоопарки Чехии, Германии, Италии и других стран.

Посмотрите, как подросли малыши фуро в Новосибирском зоопарке.Автор видео: kivu1i

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ИСТОЧНИК KP.RU

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