2020-07-30T17:18:11+03:00
Дом. Семья

«Так и хочется погладить»: посмотрите, как подросли котята манулов из Новосибирского зоопарка

Шустрые пушистики начали выбираться на свои первые прогулки по вольеру
Алена КУЛЕШОВА
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Котята выходят на прогулку под присмотром мамы. Фото: Анна НОВИКОВАКотята выходят на прогулку под присмотром мамы. Фото: Анна НОВИКОВА
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Родившиеся в июне котята манулов из Новосибирского зоопарка подросли и начали выбираться на прогулку по вольеру. Шустрые пушистики бегают от будки к будке, а «строгая» мама возвращает их домой.

Шустрые пушистики бегают от будки к будке в своем вольере. Фото: Анна НОВИКОВА

Шустрые пушистики бегают от будки к будке в своем вольере. Фото: Анна НОВИКОВА

— Я специально пришла к вечеру в зоопарк, чтобы их сфотографировать. Удачного кадра ждать пришлось почти час, котята еще только-только начали выбираться на улицу. Кроме того, они очень шустрые. Малыши выглядывали из своего домика, а потом выбирались оттуда и перебегали в соседнюю будку. А мама их подбирала и возвращала назад. Но потом кошка устала и разрешила котятам немного побыть на улице, — рассказала КП-Новосибирск постоянная посетительницва зоопарка Анна Новикова.

Котята в Новосибирском зоопарке родились в начале июня. Фото: Анна НОВИКОВА

Котята в Новосибирском зоопарке родились в начале июня. Фото: Анна НОВИКОВА

Маленькие манулы не оставили равнодушными подписчиков сибирячки. В комментариях под видео и фото многие люди написали, что котята выглядят очень милыми:

— Это просто кошки из сказки!

— Как же они быстро растут.

— Мурчалочки выходят из домика.

— Так и хочется их погладить! — пишут люди.

Шустрых пушистиков тяжело поймать в кадр. Фото: Анна НОВИКОВА

Шустрых пушистиков тяжело поймать в кадр. Фото: Анна НОВИКОВА

Маленькие манулы не оставили равнодушными сибиряков. Фото: Анна НОВИКОВА

Маленькие манулы не оставили равнодушными сибиряков. Фото: Анна НОВИКОВА

Посмотрите, как подросли котята манулов из Новосибирского зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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