2020-08-03T06:36:55+03:00
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение: в Новосибирск пришла аномальная жара

По прогнозу синоптиков, местами по области температура воздуха может подняться до +35 градусов
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске несколько дней будет пекло.В Новосибирске несколько дней будет пекло.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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На Новосибирскую область надвигается аномальная жара: об этом сообщают синоптики. Согласно данным Западно — Сибирского Гидрометцентра, в период с 3 по 6 августа 2020 года по области температура воздуха местами может подниматься выше 30 градусов. В связи с этим, МЧС по Новосибирской области объявили экстренное предупреждение. Из-за жары многие будут проводить время у воды. Нужно помнить о правилах безопасности

— В первую очередь это связано с купанием граждан в необорудованных местах, оставлением детей вблизи водоемов без присмотра взрослых, нарушением правил безопасности при пользовании маломерными плавательными средствами, купание в нетрезвом виде, — предупредили спасатели.

Спасатели обратились к новосибирцам, чтобы они были осторожны.

А обо всех происшествиях людей просят сообщать по телефону «101», «112» в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051. У МЧС также существует телефон доверия: 23-99-999.

Напомним, в июле аномальная жара держалась неделю. Столбик термометра местами показывал +35 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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