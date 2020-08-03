МЧС объявило экстренное предупреждение: в Новосибирск пришла аномальная жара
На Новосибирскую область надвигается аномальная жара: об этом сообщают синоптики. Согласно данным Западно — Сибирского Гидрометцентра, в период с 3 по 6 августа 2020 года по области температура воздуха местами может подниматься выше 30 градусов. В связи с этим, МЧС по Новосибирской области объявили экстренное предупреждение. Из-за жары многие будут проводить время у воды. Нужно помнить о правилах безопасности
— В первую очередь это связано с купанием граждан в необорудованных местах, оставлением детей вблизи водоемов без присмотра взрослых, нарушением правил безопасности при пользовании маломерными плавательными средствами, купание в нетрезвом виде, — предупредили спасатели.
Спасатели обратились к новосибирцам, чтобы они были осторожны.
А обо всех происшествиях людей просят сообщать по телефону «101», «112» в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051. У МЧС также существует телефон доверия: 23-99-999.
Напомним, в июле аномальная жара держалась неделю. Столбик термометра местами показывал +35 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Новосибирске на 3 августа 2020 года: самое время отправиться на пляж.
Объясняем, какой будет погода в Новосибирске на 3 августа 2020 года. (подробнее)
Под Новосибирском термометр показал рекордные 58 градусов.
Мы выяснили, почему так произошло. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU