Погода в Новосибирске на 3 августа 2020 года: самое время отправиться на пляж

3 Авг. 2020 2020-08-03T03:34:10+03:00

Объясняем, какой будет погода в Новосибирске на 3 августа 2020 года

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Погода в Новосибирске на 3 августа 2020 года порадует горожан: аномальная жара до +30 градусов.

Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В первой половине дня без осадков, ветер восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха +23, +25 градусов. В Новосибирске температура воздуха по прогнозам синоптиков будет +27, +29 градусов, преимущественно без осадков, утром местами дымка. По области местами столбик термометра поднимется до +35 градусов, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекса», погода будет прохладнее: утром +16 градусов, днем +27 градусов, а вечером столбик термометра опустится до +24 градусов. Весь день будет солнечно.

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ИСТОЧНИК KP.RU