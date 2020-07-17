2020-07-17T15:51:50+03:00
Общество

Под Новосибирском термометр показал рекордные 58 градусов

Мы выяснили, почему так произошло
Надежда РЫЖКИНА
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КП-Новосибирск объяснили, почему градусник показал такую высокую температуру. Фото: архив КПКП-Новосибирск объяснили, почему градусник показал такую высокую температуру. Фото: архив КПФото: Иван МАКЕЕВ
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17 июля на базе отдыха «Бухта Лазурная» возле озера Чаны в селе Квашнино термометр сошел с ума. В 2 часа дня показал +58 градусов — такой жары сибиряки еще не знали. Была ли это неисправность градусника, КП-Новосибирск узнали у администрации базы.

— Термометр показал 58 градусов жары. Но это, возможно, от того, что стоит на крыше, железо накаляется, от него идет тепло. Поэтому возле градусника, скорее всего, воздух и правда был горячее. Но вообще у нас было около 29-30 градусов сегодня, — рассказал КП-Новосибирск администратор базы отдыха.

По данным «Яндекс Дзен», в селе Квашнино, где находится «Бухта Лазурная», днем 17 июля температура поднялась до +32 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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