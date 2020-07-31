В новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна назначен новый директор

31 Июль 2020 2020-07-31T21:39:08+03:00

Андрей Корыткин занимал должность исполняющего обязанности главы НИИТО им. Я.Л. Цивьяна с 9 октября 2019 года. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна\https://vk.com/niito_novosibirsk

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В новосибирском НИИТО приказом министра Здравоохранения РФ назначен новый директор. Им стал Андрей Корыткин, который занимал должность исполняющего обязанности главы НИИТО им. Я.Л. Цивьяна с 9 октября 2019 года.

— В данном научно-исследовательского институте ученые и врачи проводят огромную работу в области нейрохирургии, вертебрологии и реконструктивной хирургии суставов — и достижения ученых института по праву высоко оцениваются экспертным сообществом. Моя задача, как руководителя, не только сохранить высокий уровень качества медицинской помощи, научных исследований и образования, но и вывести учреждение на следующий закономерный этап развития, — цитирует Андрея Корыткина пресс-служба НИИТО.

Стоит отметить, что Андрей Корыткин — автор более 10 патентов на изобретения, 50 публикаций в российских и зарубежных научных журналах. Как специалист, он проходил обучения и стажировку в ведущих клиниках России, Европы и США, а также защитил кандидатскую диссертацию.

Напомним, некоторое время назад новосибирский НИИТО оказался в центре скандала. Экс-директора учреждения Михаила садового обвиняли в растрате 10 миллионов рублей бюджетных средств. При этом само НИИТО оказалось под ударом — рассматривался вопрос о ликвидации либо реорганизации медучреждения. Приговор Михаилу Садовому вынес Центральный районный суд Новосибирска в июне 2019 года. Его признали виновным по статье 160 часть 4 УК РФ (присвоение или растрата) и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч и на два года лишением права занимать руководящие должности государственных и иных учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU