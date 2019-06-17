2019-06-17T08:36:54+03:00
Общество

Получил реальный срок: экс-директор НИИТО отправился на три года в колонию за растрату

Бывшего директора клиники признали виновным в растрате бюджетных денег
Надежда ЯРКОВА
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Бывший директор НИИТО отправится в колонию на три года.Бывший директор НИИТО отправится в колонию на три года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 17 июня Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор экс-директору НИИТО, который обвинялся в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

— Суд признал бывшего директора НИИТО Минздрава РФ Михаила Садового виновным по статье 160 часть 4 УК РФ (присвоение или растрата). Его приговорили к трем годам в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч и на два года лишением права занимать руководящие должности государственных и иных учреждениях, — рассказал гособвинитель Евгений Громов.

Напомним, директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаил Садовый обвинялся в растрате 10 миллионов рублей бюджетных средств. При этом само НИИТО оказалось под ударом - рассматривался вопрос о ликвидации либо реорганизации медучреждения. В связи с этим, новосибирские депутаты в конце прошлого года написали обращение к министру здравоохранения России о сохранении НИИТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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