2018-10-30T07:33:25+03:00
Общество

Единогласно: депутаты поддержали обращение о сохранении НИИТО к министру здравоохранения России

В настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации либо реорганизации медучреждения
Надежда ЯРКОВА
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Депутаты подготовили обращение к министру здравоохранения о сохранении НИИТО.Депутаты подготовили обращение к министру здравоохранения о сохранении НИИТО.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Депутаты Заксобрания единогласно решили поддержать обращение о сохранении НИИТО к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.

— Профиль, специфика и уровень квалификации специалистов НИИТО является ключевым преимуществом в системе здравоохранения в Новосибирской области, — заявил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. — В НИИТО повышают квалификацию врачи травматологи, терапевты и нейрогихрурги.

Панферов отметил, что поступает много обращений от встревоженных судьбой НИИТО новосибирцев, которые также озабочены этим вопросом.

Заксобрание подготовило обращение к министру здравоохранения Веронике Игоревне Скворцовой о сохранении правового статуса Новосибирскому научно-исследовательскому институту травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, как федерального государственного бюджетного учреждения, с сохранением его коллектива, медицинской и профессиональной базы.

Напомним, что ситуация вокруг института связана с неудовлетворительной проверкой деятельности НИИТО Минздравом, а также с отставкой директора НИИТО Михаила Садового в начале этого года. Он обвиняется в растрате 10 миллионов рублей бюджетных средств.

— Медицинская и научная значимость НИИТО для региона очень высока. Это возможность для тысяч пациентов от Урала до Дальнего Востока получать высококвалифицированную медицинскую помощь,— отметил Панферов.- Мы уверены, что Минздрав примет взвешенное решение в отношении института.

Депутаты также добавили, что с такой ситуации не оказывалось не одно медицинское учреждение, но надеются на благоприятный исход.

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