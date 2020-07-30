2020-07-30T19:54:25+03:00
Общество

Суд обязал Минздрав оплатить пожизненное лечение девочки с редким заболеванием

Чиновники должны помочь тяжелобольному ребенку в кратчайшие сроки
Никита МАНЬКО
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Каждый укол лекарства стоит около 8 миллионов рублей. ФОТО: Ася УльяноваКаждый укол лекарства стоит около 8 миллионов рублей. ФОТО: Ася Ульянова
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Родители пятимесячной Софии Дарбинян — девочки с редким генетическим заболеванием — выиграли иск к минздраву Новосибирской области об обеспечение ребенка «Спинразой». Напомним, у малышки — спинальная мышечная атрофия, ей нужен препарат «Спинраза» стоимостью около 8 миллионов рублей за одну дозу.

— Мы просили только обеспечить лечением нашего ребенка. Нам очень повезло с судьей, наш иск был рассмотрен в кратчайшие сроки с учетом ежедневного ухудшения здоровья Софьи. Дело было рассмотрено немедленно, хотя минздрав просил отложить заседание. Наши законы на стороне пациента, и однозначно говорят о том, что нашу дочку нужно лечить, у нас на руках все заключения врачей, а единственная надежда на жизнь - это немедленное начало лечения. Уже завтра мы сможем просить судебных приставов исполнить решение суда, — сообщил КП-Новосибирск Владимир Дарбинян.

Однако минздрав может подать аппеляцию, или не найти деньги на закупку дорогого препарата в последующие годы, поэтому родители продолжают сбор денег на лекарство Zolgensma — этот укол нужно ставить всего один раз, и он самый дорогой в мире. Стоимость препарата — около 160 миллионов рублей, семье удалось собрать только более 26 миллионов рублей.

— Сейчас наша задача остановить прогресс заболевания, получить первый укол «Спинразы» и курс на первый год лечения. Без лечения ежедневно и безвозвратно погибают тысячи мотонейронов, без них постепенно атрофируются мышцы. Это значит, что если минздрав подождет еще пару месяцев, то наша дочь навсегда потеряет возможность ходить, а еще через несколько месяцев двигать руками, затем глотать и дышать, — добавил Владимир Дарбинян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд обязал Минздрав оплатить пожизненное лечение девочки с редким заболеванием
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