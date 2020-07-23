«Дочка слабеет с каждым днем»: родители девочки с редким генетическим заболеванием подали в суд на Минздрав

23 Июль 2020 2020-07-23T10:31:22+03:00

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Родители пяти месячной Софии Дарбинян с редким генетическим диагнозом спинальная мышечная атрофия подали в суд на Министерство здравоохранения Новосибирской области. Они хотят, чтобы Минздрав закупили препарат «Спинраза», который зарегистрирован в России. Он поможет сохранить жизнь маленькой Софе. В первый год жизни требуется 48 миллионов рублей, а у семьи Дарбинян нет такой суммы.

— Закон на нашей стороне. Из ответа Минздрава ясно одно — вы номер один в очереди. Сроков никаких, ясности ноль. Поэтому решили, что будем добиваться справедливости через суд. Софе становится хуже с каждым днем, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Дарбинян, мама девочки.

Как говорит сибирячка, уже на следующей неделе в Центральном районном суде пройдет первое заседание.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у Софии редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Для того, чтобы ребенок выжил ей требуется дорогостоящий препарат «Спинраза» или же его альтернатива «Золнегнзма». На второй родители девочки активно собирают деньги. Пока что им удалось найти всего 13% от нужной суммы — 22 миллиона 241 тысячу рублей.

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