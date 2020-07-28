Минздрав закупит для девочки с редким заболеванием лекарство за 8 миллионов рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T16:39:59+03:00

У Софы нет времени ждать закупки. Фото: Ася Ульянова.

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Министерство здравоохранения нашло средства на закупку дорого препарата для пятимесячной Софии Дарбинян. Родителей девочки об этом уже оповестили.

— Найдено финансирование на закупку трех ампул лекарства, — коротко прокомментировали в пресс-службе Минздрава НСО.

Как рассказала КП-Новосибирск Анастасия Дарбинян, мама девочки, закупка «Спинразы» будет идти в течение 2-2,5 месяцев. Пока что ее не объявили.

— Это все равно долго, у нас нет времени на ожидание. Пока что нам удалось собрать только 16% от нужной суммы. Мы не сдаемся, и каждый день становимся на шаг ближе к заветному уколу, — говорит Анастасия.

Ранее КП-Новосибирск писала, что родители Софии решили судиться с Минздравом Новосибирской области. Первое заседание должно было состояться на этой неделе. У Софии редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Жизнь ребенка зависит от одного укола. Его цена — два миллиона долларов.

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