«Ну и пекло»: термометр на новосибирском вокзале показал 46 градусов

28 Июль 2020 2020-07-28T09:28:33+03:00

Мы выяснили, почему так произошло

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Во вторник, 28 июля, в Новосибирске термометр показал рекордную жару: +46 градусов. Эпицентр пекла — железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный». Именно там прибор, установленный на фасаде здания, показал рекордные градусы. Хотя синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозировали не выше + 25 градусов.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями в пресс-службу «РЖД».

— В настоящий момент в здании вокзала «Новосибирск-Главный» проводится плановая техническая проверка на диапазон работы датчика температуры, а также производится переустановка программного обеспечения этих приборов, — объяснили аномалию в «РЖД».

Напомним, в июле в Новосибирске целую неделю держалась аномальная жара: температура воздуха достигала +35 градусов. Новосибирцы изнывали от жары и старались все свое свободно время проводить у водоемов.

Так, например, на базе отдыха «Бухта Лазурная» возле озера Чаны в селе Квашнино термометр сошел с ума. В 2 часа дня показал +58 градусов — такой жары сибиряки еще не знали. Администратор базы отдыха объяснил, почему термометр показал такую температуру.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду и в августе.

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ИСТОЧНИК KP.RU