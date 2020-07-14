2020-07-14T15:51:15+03:00
Общество

Синоптики предупреждают: в Новосибирск идет аномальная жара

Температура поднимется до рекордных +35 градусов
Надежда РЫЖКИНА
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Жара придет в Новосибирск на пять дней, с 16 по 20 июля.Жара придет в Новосибирск на пять дней, с 16 по 20 июля.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Западно-Сибирский гидрометцентр передает предупреждение: во второй половине недели, с 16 по 20 июля, новосибирцев ждет аномальная жара. Днем столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Вот предварительный прогноз синоптиков на четверг и пятницу.

— Днем 16 июля в Новосибирской области воздух прогреется до +27-32 градусов. 17 июля будет еще жарче — температура поднимется до +30-35 градусов. Будет слабый северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

Из-за того, что дождя не предвидится, в городе возрастает пожароопасность и гибель людей на водных объектах, предупреждает мэрия Новосибирска.

Напомним, 14 июля погода уже была очень жаркой: днем воздух прогрелся до +29 градусов, а местами — до +32.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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