«У них заканчивается еда»: цирковые медведи, вывезенные из Казахстана, умирают от голода

27 Июль 2020 2020-07-27T19:11:24+03:00

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Два дня назад новосибирская цирковая труппа вместе с животными вернулись из Казахстана в Россию. Чем кормить животных и как жить дальше, дрессировщики Сергей и Марина Герасимовы не знают. Волонтеры из группы помощи цирковым животным собирают еду для медведей, собак и кошек.

Уехали Герасимовы на гастроли в Казахстан в октябре прошлого года. Они лишились там девяти животных: погибли лиса, енот и семь собак. Сейчас у Герасимовых остались пять медведей, девять колли и четыре кошки: их удалось вывезти из села Успенка Павлодарской области.

— Как выяснилось, границы не особо закрыты, — сказала Марина Герасимова корреспонденту КП-Новосибирск. — Казахская сторона очень сильно помогла — собрали средства на машину для нашего переезда в Павлодар. Большое спасибо Центру реабилитации животных «Сердца Павлодара». Кстати, срок нашего пребывания там закончился еще 11 июля — миграционная служба пошла навстречу и продлила его до 9 августа.

Сейчас животные поселились в старом гараже в поселке Садовый Калининского района. В старой площадке Герасимовым отказали.

— У животных заканчивается еда — мы попросили помощи у людей, чтобы помогли продуктами, — рассказала зоозащитница Наталия Новикова. — Они любят морковку — это их основная еда. А вообще, можно им везти любые овощи, фрукты (все, кроме бананов), крупы, молочные продукты, яйца, морскую рыбу, мясо. Собаки едят каши, кошки — сухой корм.

Напомним, в прошлом году Герасимовы уже сталкивались с проблемой нехватки корма для медведей и просили чиновников им помочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU