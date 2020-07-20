2020-07-20T09:34:33+03:00
Общество

Новосибирский цирк с пятью медведями и 16 собаками не может выехать из Казахстана из-за коронавируса

У дрессировщиков заканчиваются деньги на содержание животных
Анна ПАШАГИНА
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Медведи скучают по дому.Медведи скучают по дому.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Цирковая труппа из Новосибирска уже пять месяцев не может попасть в Россию. Из-за пандемии дрессировщики вместе с животными застряли в Павлодарской области, в небольшой деревне Успенка.

— Дрессировщики Мария и Сергей Герасимовы повезли на гастроли пять медведей и 16 собак. Уже пять месяцев труппа не работает. Денег на содержание животных становится все меньше и меньше с каждым днем, — рассказал КП-Новосибирск бывший администратор труппы.

Циркачи переживают, что не смогут во время выехать в Россию. У них заканчивается регистрация, и сибиряков могут депортировать. В таком случае, животные останутся совсем одни в чужой стране. Мария и Сергей не могут бросить на произвол судьбы своих подопечных. Они искренне верят, что скоро они смогут вернуться в родной Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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