В Новосибирске коронавирусом за сутки заразились 109 человек: 23 человека находятся на ИВЛ

26 Июль 2020 2020-07-26T08:06:55+03:00

В реанимации сейчас борются за жизнь 79 человек

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Коронавирус в Новосибирской области пока и не думает отсупать: только за прошедшие сутки заразились 109 человек, в том числе трое детей. Всего с начала эпидемии диагноз подтвержден уже у 8826 человек, 524 из них дети.

- Госпитализированы 66 маленьких пациентов с подозрением на коронавирус, в том числе с подтвержденным диагнозом, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В реанимации на данный момент находятся 79 человек, 23 из них - в тяжелом состоянии.

- Они подключены к аппаратам ИВЛ, - продолжают в оперативном штабе Новосибирской области.

Всего в больницах Новосибирска находятся 1602 пациента с коронавирусом или подозрением на эту болезнь, а в районных больницах - 864.

Но есть и хорошие новости: за сутки из больниц выписали 42 сибиряков, а с начали вспышки вылечились 6769 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU